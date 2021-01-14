В Кении обнаружили 16 новых уникальных штаммов коронавируса. Они быстро распространяются и сложно определяются

Ученые из Кенийского института медицинских исследований обнаружили в стране 16 новых штаммов коронавируса — они имеют уникальный характер и ранее нигде не встречались. Об этом 14 января пишет ТАСС со ссылкой на местное издание East African.

«Особенность новых штаммов состоит в том, что они способны быстро распространяться, и в начальной фазе заболевания их очень трудно определить у инфицированного», — подчеркнул один из участников исследования, Чарльз Аготи. Он уточнил, что новые штаммы нашли в округе Таита в конце прошлого года. Они отличаются от тех, которые ранее выявили в Великобритании и ЮАР. Ученые считают, что как минимум четыре из новых штаммов отличаются «повышенной агрессивностью». Из-за них Кению может ждать «взрывной рост заболеваемости». К изучению новых штаммов уже подключилась ВОЗ.

