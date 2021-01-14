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«Автомобильное» правило о половинной оплате штрафа хотят распространить на другие статьи КоАП

Завершить работу над новой редакцией Административного кодекса в Госдуме планируют осенью 2021 года.

Как сообщает 14 января «Парламентская газета», в новой редакции сокращается список нарушений, наказываемых арестом или штрафом. Более широкое распространение получит не наказание, а предупреждение. Оно будет применяться в случае первого негрубого правонарушения без отягчающих обстоятельств. В целом количество составов, где санкцией предусмотрено предупреждение, возрастёт более чем вдвое — до 250 видов нарушений. Что касается более весомых проступков, суд будет оценивать их, отталкиваясь не от формального состава, а от степени общественного вреда.

Из очевидных послаблений — положение об освобождении от наказания, например в случае уплаты штрафа, а также сокращение с 70 до 50 составов правонарушений, предусматривающих арест. «Автомобильное» правило о половинной оплате штрафа в срок до 20 дней планируется распространить и на другие статьи КоАП. Минимальный размер штрафа в новом КоАП составит 500 рублей.

Из других нововведений: предусмотрена ответственность за продажу и производство фальсифицированных товаров, в том числе продуктов.

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Комментарии (1)

blackcatwhitecat
абонемент бы еще ввели, там, например, на 10 превышений до 40, до 60, безлимит - включая красный и встречку
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