«Автомобильное» правило о половинной оплате штрафа хотят распространить на другие статьи КоАП

Как сообщает 14 января «Парламентская газета» , в новой редакции сокращается список нарушений, наказываемых арестом или штрафом. Более широкое распространение получит не наказание, а предупреждение. Оно будет применяться в случае первого негрубого правонарушения без отягчающих обстоятельств. В целом количество составов, где санкцией предусмотрено предупреждение, возрастёт более чем вдвое — до 250 видов нарушений. Что касается более весомых проступков, суд будет оценивать их, отталкиваясь не от формального состава, а от степени общественного вреда.

Из очевидных послаблений — положение об освобождении от наказания, например в случае уплаты штрафа, а также сокращение с 70 до 50 составов правонарушений, предусматривающих арест. «Автомобильное» правило о половинной оплате штрафа в срок до 20 дней планируется распространить и на другие статьи КоАП. Минимальный размер штрафа в новом КоАП составит 500 рублей.

Из других нововведений: предусмотрена ответственность за продажу и производство фальсифицированных товаров, в том числе продуктов.