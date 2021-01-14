Полиция задержала хозяйку секс-притона в Автово. Она разочаровалась в карьере депутата

Полицейские не смогли пройти мимо салона в Кировском районе Петербурга, в котором предлагали платную любовь. Хозяйка сворачивает бизнес фигуранткой уголовного дела.
Как стало известно ИА «Агентство журналистсикх расследований» (АЖУР) 14 января, по подозрению в организации проституции (статья 241 УК) задержана 31-летняя женщина, жительница областного посёлка им. Морозова, с регистрацией на Невском проспекте. По версии следствия, под рабочее место она использовала нежилое помещение на улице Зенитчиков, 3, умения собранных там дам рекламировала в Интернете.
Женщину ограничили подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают, как долго она заведует притоном. Сеть хранит свидетельства более законной деятельности. Ещё три года назад предполагаемая хозяйка салона пробовала свои силы в политике. Её фамилия есть в списках зарегистрированных кандидатов на выборах в совет депутатов её родного Морозовского городского поселения. Самовыдвиженка училась в колледже петербургской моды, есть опыт работы секретарём в жилищно-коммунальном хозяйстве.