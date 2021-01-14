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Полиция задержала хозяйку секс-притона в Автово. Она разочаровалась в карьере депутата

Полицейские не смогли пройти мимо салона в Кировском районе Петербурга, в котором предлагали платную любовь. Хозяйка сворачивает бизнес фигуранткой уголовного дела.

Как стало известно ИА «Агентство журналистсикх расследований» (АЖУР) 14 января, по подозрению в организации проституции (статья 241 УК) задержана 31-летняя женщина, жительница областного посёлка им. Морозова, с регистрацией на Невском проспекте. По версии следствия, под рабочее место она использовала нежилое помещение на улице Зенитчиков, 3, умения собранных там дам рекламировала в Интернете.

Женщину ограничили подпиской о невыезде. Полицейские устанавливают, как долго она заведует притоном. Сеть хранит свидетельства более законной деятельности. Ещё три года назад предполагаемая хозяйка салона пробовала свои силы в политике. Её фамилия есть в списках зарегистрированных кандидатов на выборах в совет депутатов её родного Морозовского городского поселения. Самовыдвиженка училась в колледже петербургской моды, есть опыт работы секретарём в жилищно-коммунальном хозяйстве.

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Комментарии (5)

MyAdmiral Kruzenshtern
Да она просто отказалась от нужной крыши. Салоны в СПб цветут и здравствуют, и даже почти на Невском и у Смольного, не говоря о том, что на Коменде 12 пара этажей занято только под секс-услуги. Легализация данного процесса сильно уменьшит доходы всех мвдшников, начиная от последнего участкового и заканчивая генералом.
вадики
Попы, депутаты, содержатели притонов ,сутенеры.Отличное времяпрепровождение яблонька от вишенки недалеко падает.
260695231
Не платила тем же самым крышевателям, видимо.

Ещё помнится, попа из этого посёлка поймали в Белоруссии за вербовку и перевозку — весьма загадочная история. Нет ли здесь какой-то связи.
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