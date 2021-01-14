В Ухань прибыли эксперты ВОЗ, чтобы искать следы первого заражения

Эксперты Всемирной организации здравоохранения 14 января прибыли в Ухань для выяснения происхождения коронавируса.

Как сообщает ТАСС, в состав делегации ВОЗ вошли специалисты из России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США, Вьетнама и самой КНР. Теперь они должны пройти 14-дневный карантин. Пока они собираются общаться с китайскими специалистами по видеосвязи.

В ВОЗ неоднократно говорили, что искать источник первого заражения COVID-19 нужно в первую очередь в городе Ухань. Летом 2020 года Китай посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии.