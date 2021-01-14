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В Ухань прибыли эксперты ВОЗ, чтобы искать следы первого заражения

Эксперты Всемирной организации здравоохранения 14 января прибыли в Ухань для выяснения происхождения коронавируса.

Как сообщает ТАСС, в состав делегации ВОЗ вошли специалисты из России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США, Вьетнама и самой КНР. Теперь они должны пройти 14-дневный карантин. Пока они собираются общаться с китайскими специалистами по видеосвязи.

В ВОЗ неоднократно говорили, что искать источник первого заражения COVID-19 нужно в первую очередь в городе Ухань. Летом 2020 года Китай посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, после чего распространилась на большинство стран. 11 марта 2020 года международная организация признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 91,6 млн человек, свыше 1,9 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 471 053 случая заражения, выздоровели 2 854 088 человек, умерли 63 370.

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