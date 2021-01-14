От жизни землян могут начать отнимать секунды: 2021 год будет короче обычного

Наступивший год, по предварительному прогнозу, будет короче 2020 года в связи с ускорением вращения Земли, сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте физико-технических и радиотехнических измерений, в составе которого работает государственная служба времени, частоты и определения параметров вращения Земли.

В связи с ускорением вращения Земли в 2020 году зафиксировано сразу 28 самых быстрых дней в истории наблюдений, то есть с 1960 года. День 19 июля оказался короче обычного на рекордные 1,4 миллисекунды. А новый 2021 год, как предполагается, будет ещё короче. Поскольку световые сутки начали опережать ход всемирного времени, измеряемого по атомным часам, учёные не исключают возможности иногда сокращать продолжительность года на секунду.

«Последние десятилетия «вращательные» сутки были длиннее атомных. Поэтому приходилось, в среднем, раз в полтора года добавлять дополнительную секунду в шкалу времени UTC (Всемирное координированное время). Однако, в последние четыре года продолжительность суток UT1 (шкала времени, определяемая вращением Земли) почти сравнялась с продолжительностью атомных суток, и введение дополнительной секунды в шкалу времени UTC не потребовалось. Если ускорение вращения Земли и дальше продолжится в том же темпе, то может оказаться, что секунду нужно будет не добавлять в шкалу UTC, а отнимать», — отметили в институте.