Минпромторг поддержал легализацию дистанционной торговли алкоголем — предложение из Ленобласти

Как сообщает 14 января РИА «Новости» , в распоряжении которого есть соответствующее письмо, инициативу предложил первый замглавы Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он попросил главу министерства Дениса Мантурова рассмотреть возможность приостановить запрет на дистанционную продажу алкоголем на время новогодних праздников, что, по его мнению, помогло бы бизнесу в условиях ограничений в связи с пандемией коронавируса.

«Несмотря на законодательные ограничения, в сети Интернет существует постоянный спрос, который на сегодняшний день удовлетворяет нелегальный рынок. В этой связи Минпромторг РФ поддерживает необходимость внесения изменений в Федеральный закон № 171-ФЗ, направленных на формирование цивилизованного рынка интернет-торговли алкогольной продукцией», — говорится в ответе министерства.

Министерство финансов, которое занимается нормативно-правовым регулированием в сфере производства и оборота алкогольной продукции, внесло на рассмотрение правительства поправки к закону о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, предусматривающие снятие запрета на дистанционную торговлю спиртным. Его цель — формирование легального алкогольного рынка. Законопроект находится на рассмотрении в правительстве.