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Поиграл в футбол на путях в метро Петербурга — катайся на автобусе

Фото: Читательница «Фонтанки» Елена

Читательница «Фонтанки» прислала 14 января в редакцию видео того, как накануне на станции «Звенигородская» молодой человек играл на путях в мяч.

По ее словам, парень спрыгнул в тоннель, несколько секунд прожонглировал мячом, потом забрался обратно на платформу. Поезда в этот момент на станции не было.

Читательница «Фонтанки» Елена

Инцидент в канале «Метро. Повседневности», который ведет пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», подтвердила и сама подземка.

«13 января 2021 года зафиксирован случай нарушения пассажиром Правил пользования метрополитеном — на станции «Звенигородская» мужчина пытался жонглировать футбольным мячом на путях перед прибытием состава», — говорится в сообщении.

Молодой человек, заявляют в метро, неоднократно был замечен в умышленном нарушении правил пользования метрополитеном. Сейчас в подземке думают о том, как не допустить нарушителя на территорию метрополитена в дальнейшем и привлечь его к ответственности.

Фото: Читательница «Фонтанки» Елена

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Комментарии (4)

AEG
Судя по видео, очередной "Рафик". А чего Лезгинку не сплясал?
fedorsmolov
Доиграется парень.
vic_5e4cd1938d1a8
Слабоумие и отвага
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