Читательница «Фонтанки» прислала 14 января в редакцию видео того, как накануне на станции «Звенигородская» молодой человек играл на путях в мяч.



По ее словам, парень спрыгнул в тоннель, несколько секунд прожонглировал мячом, потом забрался обратно на платформу. Поезда в этот момент на станции не было.