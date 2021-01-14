Читательница «Фонтанки» прислала 14 января в редакцию видео того, как накануне на станции «Звенигородская» молодой человек играл на путях в мяч.
По ее словам, парень спрыгнул в тоннель, несколько секунд прожонглировал мячом, потом забрался обратно на платформу. Поезда в этот момент на станции не было.
Читательница «Фонтанки» Елена
Инцидент в канале «Метро. Повседневности», который ведет пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен», подтвердила и сама подземка.
«13 января 2021 года зафиксирован случай нарушения пассажиром Правил пользования метрополитеном — на станции «Звенигородская» мужчина пытался жонглировать футбольным мячом на путях перед прибытием состава», — говорится в сообщении.
Молодой человек, заявляют в метро, неоднократно был замечен в умышленном нарушении правил пользования метрополитеном. Сейчас в подземке думают о том, как не допустить нарушителя на территорию метрополитена в дальнейшем и привлечь его к ответственности.