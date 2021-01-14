По данным Flightradar, он вылетел из московского аэропорта Домодедово около 03:30 и сел в 7 часов.

Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании «Ямал», направлявшийся из Москвы в Салехард, 14 января совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково в Петербурге. Никто не пострадал.

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, по предварительным данным, экипаж борта А-320 авиакомпании «Ямал» (рейс Москва — Салехард) сообщил о технической неисправности и принял решение о посадке, которая совершена благополучно в 06:59 в аэропорту Пулково. На борту находились 110 пассажиров и 8 членов экипажа. Готовится вылет резервного судна из Москвы. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с аварийной посадкой.

Как сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», информация о технической неисправности поступила от экипажа во время полёта. Силы и средства Пулково были приведены в готовность к встрече самолета. Аэропорт Пулково продолжает работу в штатном режиме.

По данным телерадиокомпании «Ямал-Регион», технические неисправности возникли после вылета. Самолёт больше часа вырабатывал топливо и направился в Петербург, так как в Москве неблагополучные метеоусловия.