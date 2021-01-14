FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-16°C/Завтра: -17
73.53р89.78р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

В Пулково аварийную посадку совершил самолёт Москва — Салехард с технической неисправностью

Пассажирский самолет Airbus А-320 авиакомпании «Ямал», направлявшийся из Москвы в Салехард, 14 января совершил экстренную посадку в аэропорту Пулково в Петербурге. Никто не пострадал.

По данным Flightradar, он вылетел из московского аэропорта Домодедово около 03:30 и сел в 7 часов.

Скриншоты предоставил читатель «Фонтанки»&nbsp;Адир
Скриншоты предоставил читатель «Фонтанки» Адир

Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, по предварительным данным, экипаж борта А-320 авиакомпании «Ямал» (рейс Москва — Салехард) сообщил о технической неисправности и принял решение о посадке, которая совершена благополучно в 06:59 в аэропорту Пулково. На борту находились 110 пассажиров и 8 членов экипажа. Готовится вылет резервного судна из Москвы. Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров в связи с аварийной посадкой.

Как сообщает пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», информация о технической неисправности поступила от экипажа во время полёта. Силы и средства Пулково были приведены в готовность к встрече самолета. Аэропорт Пулково продолжает работу в штатном режиме.

По данным телерадиокомпании «Ямал-Регион», технические неисправности возникли после вылета. Самолёт больше часа вырабатывал топливо и направился в Петербург, так как в Москве неблагополучные метеоусловия.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Bobr Dobr
Ай-робус, печаль. Был бы Суперджет, комментарии лились бы зловонной рекой.
hal9000
Это Навальный приехал...к Финам будет пробираться со стороны дамбы на буксире ночью
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний