Синоптики обещают Петербургу ещё один облачный день с лёгким снегом, но уже завтра может выглянуть солнце. Температура при этом продолжает понемногу падать.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 января местами пройдёт небольшой снег, ветер умеренный, на дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью местами опускалась до минус 21 градуса, днем она составит минус 15–17 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Температуру в Петербурге в 7 часов утра Северо-Западное УГМС оценивает в минус 13,5, а «Яндекс» — в минус 16 градусов, что на 13 градусов ниже климатической нормы и ощущается как минус 21 при повышенной влажности воздуха, до 82%, и лёгком ветре — 2 м/с, с порывами до 6,1 м/c.

Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 13 до плюс 1 градуса. Самое холодное 14 января зафиксировано в 1968 году, минус 31 градус, а самое тёплое — в 1983 году, плюс 4 градуса, напоминает «Яндекс».

Ночи на пятницу и на субботу, как ожидается, будут ещё холоднее сегодняшней, завтра возможен небольшой снег, а вот днём 16 января «потеплеет» до минус 12 градусов.