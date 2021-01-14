ВОЗ проведет заседание чрезвычайного комитета по COVID-19

Всемирная организация здравоохранения в четверг обсудит ситуацию в мире с COVID-19 на заседании чрезвычайного комитета ВОЗ, говорится в заявлении пресс-службы организации от 13 января.

Как отмечается, нынешнее заседание уже шестое по счету с 22 января 2020 года. По его итогам чрезвычайный комитет представит гендиректору ВОЗ и странам-членам свои рекомендации по урегулированию ситуации.



Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предсказал, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый.