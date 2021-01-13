Россиянам обещают погодный «букет неприятностей»

«В горах Кавказа ветер до 32 метров в секунду, лавиноопасно. В Ростовской, Волгоградской областях, в Ставрополье, Краснодарском крае <...> осадки, местами сильные осадки, налипание мокрого снега на все, на что он будет падать, гололед, гололедица, где-то снежные заносы на дорогах, где-то порывистый ветер, где-то метели. А в районе Сочи над Черным морем существует опасность формирования смерчей <…> К нам реально идет штормовая погода», — отмечают синоптики 13 января РИА Новости .

Такие же погодные неприятности ждут Приволжский федеральный округ. К жителям юга европейской части России, средней полосы и севера придет непогода. Согласно прогнозам, на севере и северо-западе европейской части России будет наблюдаться аномально холодная погода. В Архангельской области — до минус 35 градусов и ниже.

В Москве 14 января ожидается снег, местами сильный, возможны заносы и гололедица; 15 января снега будет меньше, но морозы усилятся: местами в столичном регионе они будут доходить до минус 25 градусов. Снег и морозы останутся в европейской части России до конца недели.

В четверг и пятницу очень холодный и морозный воздух будет господствовать на большей части страны.

«На прогностической карте «темно-синие кляксы» на Дальнем Востоке, в Сибири и на севере европейской части России — как раз те самые районы, где будет очень холодно. Среднесуточная температура воздуха окажется существенно ниже климатической нормы», — добавили в Гидрометцентре.