ВОЗ предсказала еще более тяжелый год пандемии коронавируса

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предсказал, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый. Такое мнение он выразил в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter 13 января.

Представитель организации отметил, что поступившие в ВОЗ за последние две недели сведения говорят о том, что заболеваемость COVID-19 вновь достигла пика. Так, за последнюю неделю в мире было выявлено около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тысяч летальных исходов.