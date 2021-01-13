FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -16
73.53р89.78р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
5
Печать

ВОЗ предсказала еще более тяжелый год пандемии коронавируса

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан предсказал, что второй год пандемии коронавируса может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый. Такое мнение он выразил в ходе сеанса вопросов и ответов в Twitter 13 января.

Представитель организации отметил, что поступившие в ВОЗ за последние две недели сведения говорят о том, что заболеваемость COVID-19 вновь достигла пика. Так, за последнюю неделю в мире было выявлено около пяти миллионов новых случаев инфицирования коронавирусом и более 85 тысяч летальных исходов.

По словам Райана, на Северную и Южную Америку приходится более половины всех заболевших в мире за семь дней, а на Европу — более трети. Кроме того, рост заболеваемости зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе, Африке и Восточном Средиземноморье.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Alex000
Со свиным гриппом не прокатило.
С птичкой тоже не заладилось.
Наконец-то! Найден ОН! Источник паники и страха!

А вообще - как-то уже фиолетово. Ну есть, и есть. Пусть будет.
260740951
Когда у великой Фаины Георгиевны Раневской спросили "как жизнь"?, она ответила: " Я вам вчера говорила, что г**но?.Так вот, это был марципанчик"
bluxer
Они ещё долго собираются доить эту корову.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний