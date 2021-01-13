В Португалии ввели жесткий карантин

«Сегодня утром парламент продлил режим чрезвычайного положения до 30 января», — заявил премьер, отметив, что жители страны должны вернуться к жесткому карантину, аналогичному тому, который действовал в марте и апреле. «Каждый из нас должен оставаться дома», — сказал он 13 января РИА Новости .

Жители страны должны работать удаленно, когда это возможно, сказал глава кабинета. Однако при этом школы останутся открытыми — именно учебные заведения были главным камнем преткновения при обсуждении в правительстве.

Штрафы за нарушение карантинных мер будут повышены.

Эпидемиологическая ситуация в стране с населением около 10 миллионов остается крайне сложной. За последние сутки умерли 156 человек — это самое большое число жертв за 24 часа с начала эпидемии. Были выявлены 10,5 тысячи новых случаев, свидетельствуют данные минздрава. С начала эпидемии в Португалии выявлены более полумиллиона случаев COVID-19, из которых активными остаются 116 тысяч, 8,2 тысячи человек скончались.