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Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс откопала своего мёртвого кота и сварила его

Темнокожая рэп-исполнительница из США Азалия Бэнкс ввергла в шок своих подписчиков видеороликом, в котором она выкапывает останки своего кота, а после варит их в кастрюле.

«Люцифер. 2009–2020. Мой дорогой котик, спасибо тебе за все. Легенда. Икона», — написала она.

Долго ролик в Instagram не провисел, Бэнкс удалила его, однако, подписчики успели сохранить его и выложить в сеть. Волна негодования вынудила исполнительницу объясниться. В сторис она опубликовала череп кота. Его она, судя по всему, собирается оставить на память.

«Почему вы думаете, что я съем мертвого кота, если я с трудом могу съесть мертвую корову? Это называется таксидермия. Многие охотники занимаются изготовлением чучел оленей и вешают их на стены».

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Комментарии (4)

260618801
А давайте откопаем какого-нибудь мёртвого хомяка и отдадим его на раскурить редактору? Будет ещё веселее!
Михаил Азаров
Главная новость столетия. Фонтанка, вы там что употребляете?
lamer
Самый эффективный способ очистки костной ткани от мышечных волокон. В целях таксидермии, разумеется.
Но публике это неведомо, ибо внутричерепная мышца к анализу не расположена.
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