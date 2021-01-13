Американская рэп-исполнительница Азилия Бэнкс откопала своего мёртвого кота и сварила его

Темнокожая рэп-исполнительница из США Азалия Бэнкс ввергла в шок своих подписчиков видеороликом, в котором она выкапывает останки своего кота, а после варит их в кастрюле.



«Люцифер. 2009–2020. Мой дорогой котик, спасибо тебе за все. Легенда. Икона», — написала она.



Долго ролик в Instagram не провисел, Бэнкс удалила его, однако, подписчики успели сохранить его и выложить в сеть. Волна негодования вынудила исполнительницу объясниться. В сторис она опубликовала череп кота. Его она, судя по всему, собирается оставить на память.