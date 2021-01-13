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МЧС предупреждает петербуржцев о сильных морозах. Температура опустится ниже -20 градусов

Петербуржцев 13 января предупреждают о морозной ночи и таком же утре.

«Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 14 января ночью и утром в Санкт-Петербурге ожидается понижение температуры воздуха до -20 градусов и ниже», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Северо-Западного гидрометцентра на официальном сайте, в ночь на четверг в среднем температура воздуха понизится до 17 градусов со знаком «минус». Вероятно, холоднее будет в прибрежных районах. В пятницу и субботу ночи будут ещё морознее.

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Комментарии (3)

MyAdmiral Kruzenshtern
Мы все умрем???
Агроном аэродрома
-20! Мы фсе умрём!!!111
265027971
Январь и начало февраля 1942 г. стали самыми страшными, критическими месяцами блокады. Первую половину января все неработающее население города никаких продуктов по карточкам вообще не получало. Примеси в выдаваемом хлебе составили уже 60 %, а выработка электроэнергии сократилась до 4 % от довоенного уровня. В январе наступили самые сильные морозы — среднемесячная температура составила минус 19 градусов Цельсия — гораздо ниже средней нормы для этого месяца в Ленинграде, которая обычно составляет минус 8 градусов. Более того, в течение 8 январских дней термометр показывал минус 30 и ниже. Питьевая вода стала большим дефицитом, а её транспортировка в квартиры и учреждения — настоящим подвигом.
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