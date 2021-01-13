МЧС предупреждает петербуржцев о сильных морозах. Температура опустится ниже -20 градусов

Петербуржцев 13 января предупреждают о морозной ночи и таком же утре.



«Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает: по прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 14 января ночью и утром в Санкт-Петербурге ожидается понижение температуры воздуха до -20 градусов и ниже», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Северо-Западного гидрометцентра на официальном сайте, в ночь на четверг в среднем температура воздуха понизится до 17 градусов со знаком «минус». Вероятно, холоднее будет в прибрежных районах. В пятницу и субботу ночи будут ещё морознее.