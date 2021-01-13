В новогодние праздники аэропорт Пулково обслужил более полумиллиона пассажиров. За границу улетели лишь 5%

С 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года аэропорт Пулково обслужил на прилет и вылет 543 310 пассажиров. Об этом 13 января сообщила пресс-служба управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».



95% путешествовали по внутренним направлениям. Поток в другие регионы РФ составил 515 614 человек, что на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми востребованными направлениями стали Москва, Сочи и Калининград.

На международных направлениях за этот же период обслужено около 28 000 пассажиров, или 5% от общего числа. Самым популярным направлением стал Стамбул. Кроме этого, в дни новогодних каникул аэропортом Пулково обслужены специальные международные рейсы в Германию, Францию и на Кипр.