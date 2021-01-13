Российские учёные предложили использовать против коронавируса яд гадюк

Российские ученые нашли способ подавить коронавирус с помощью фермента, входящего в состав змеиного яда. Об этом 13 января сообщает РИА «Новости».
На портале препринтов bioRxiv опубликованы выводы группы биологов, которые провели исследование под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина.
«Мы показали, что извлеченные из яда разных видов змей фосфолипазы А2 (PLA2) способны в разной степени защитить от коронавируса SARS-CoV-2 клетки (Vero E6), широко используемые в опытах с вирусами», — заявили учёные.
Сильнее других на коронавирус, согласно результатам исследования, воздействует яд гадюк Никольского (Vipera nikolskii), которые обитают на юго-западе России и на Украине.
Таким образом, учёные говорят о перспективе использования ядов в производстве лекарств, активные компоненты которых атакуют оболочку SARS-CoV-2.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус в мире выявили у 91,7 млн человек, 1,966 млн умерли.