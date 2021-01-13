Российские учёные предложили использовать против коронавируса яд гадюк

«Мы показали, что извлеченные из яда разных видов змей фосфолипазы А2 (PLA2) способны в разной степени защитить от коронавируса SARS-CoV-2 клетки (Vero E6), широко используемые в опытах с вирусами», — заявили учёные.

На портале препринтов bioRxiv опубликованы выводы группы биологов, которые провели исследование под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина.

Российские ученые нашли способ подавить коронавирус с помощью фермента, входящего в состав змеиного яда. Об этом 13 января сообщает РИА «Новости».

Сильнее других на коронавирус, согласно результатам исследования, воздействует яд гадюк Никольского (Vipera nikolskii), которые обитают на юго-западе России и на Украине.

Таким образом, учёные говорят о перспективе использования ядов в производстве лекарств, активные компоненты которых атакуют оболочку SARS-CoV-2.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирус в мире выявили у 91,7 млн человек, 1,966 млн умерли.

