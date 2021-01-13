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Пожилая женщина угодила под колеса маршрутки на улице Белы Куна

О серьезном ДТП с участием маршрутки во Фрунзенском районе Петербурга днем 13 января сообщают очевидцы. Под колеса автобуса попала женщина-пешеход.

Как пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Роберт, в районе дома 2 по улице Белы Куна маршрутка К-339 (обслуживает ООО «Питеравто») сбила пожилую женщину. По его словам, пенсионерка «бежала вне зоны пешеходного перехода».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На место ДТП прибыли медики. Данные о состоянии женщины уточняются. «Я видела, что ее увезли на скорой», — пишет участница группы Екатерина.

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Комментарии (1)

Владислав М
К некоторым старость приходит без мудрости.
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