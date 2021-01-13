Сёрфер Павел Копров из объединения SPB Dark Wave Surfing опубликовал 13 января ролик своего покорения волн на Ладоге. Видео вызвало восторг у подписчиков. Ещё бы, ведь большинство петербуржцев в эти морозные дни коротают время у батарей и обогревателей.



На кадрах Павел сначала идёт с доской по заснеженному берегу, а затем ловит волны высотой около двух метров. Выглядит это всё так, что дух захватывает. В конце видео сёрфер покрывается наледью.