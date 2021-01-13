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Сейчас вам станет ещё холоднее. Посмотрите, как сёрфер покоряет Ладогу в январе

Сёрфер Павел Копров из объединения SPB Dark Wave Surfing опубликовал 13 января ролик своего покорения волн на Ладоге. Видео вызвало восторг у подписчиков. Ещё бы, ведь большинство петербуржцев в эти морозные дни коротают время у батарей и обогревателей.

На кадрах Павел сначала идёт с доской по заснеженному берегу, а затем ловит волны высотой около двух метров. Выглядит это всё так, что дух захватывает. В конце видео сёрфер покрывается наледью.

В холодные январские дни сёрферы в паблике «ВКонтакте» сожалеют, что залив почти замёрз. Им только и остаётся, что кататься на неспокойную Ладогу, температура воды в которой на сегодняшний день составляет 1 градус.

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