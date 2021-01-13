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Две «ГАЗели» сошлись лоб в лоб на трассе «Нарва» под Усть-Лугой. Пострадали шестеро

Серьезная авария произошла на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленинградской области. Шесть человек получили травмы.

Как сообщает 47News со ссылкой на пресс-службу Упрдор «Северо-Запад», 13 января около половины двенадцатого дня на автодороге А-180 «Нарва» на подъезде к порту Усть-Луга произошло лобовое столкновение двух автомобилей «ГАЗель». Из-за аварии на участке пришлось временно организовать реверсивное движение.

Сообщается о шести пострадавших. По предварительным данным «Фонтанки», среди них две женщины, 35 и 44 лет, и четверо мужчин в возрасте от 21 до 57 лет. Всех пострадавших доставили в кингисеппскую больницу.

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