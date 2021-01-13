Петербурженку закрыли в обсерваторе после Таиланда. Суд признал заточение незаконным

Арустамян в обоснование своих исковых требований указала, что 15 марта 2020 года вернулась в Северную столицу после отдыха в Таиланде. Спустя 9 дней главой городского управления Роспотребнадзора было вынесено постановление о её изоляции в обсерватор. Петербурженка назвала постановление незаконным, так как прилетела она 15 марта, а документ об обязательной изоляции прибывших из-за границы был издан 18-го числа.

Куйбышевский районный суд признал незаконной весеннюю принудительную изоляцию Ирины Арустамян в пансионате «Заря». Женщина подала иск к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой и выиграла. Об этом 13 января сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Ирина Арустамян отметила, что на момент её возвращения на территории страны действовало постановление правительства, которое рекомендовало гражданам две недели сидеть дома после прилёта, вызывать врача по месту жительства для осмотра. В списке «опасных» стран, кстати, Таиланда и вовсе не было. В перечень входили КНР, Республика Корея, Италия, Иран, Франция, Германия и Испания. Тем не менее самоизоляцию женщина не нарушала.



Петербурженка уверена — изоляция в обсерваторе нарушила её право на свободу передвижения. 2 апреля Ирина получила свободу и выписалась из «Зари», анализ на коронавирус был отрицательным. 22 апреля следователь из Выборгского района отказался возбуждать дело за несоблюдение мер самоизоляции, так как состава преступления не было.



Суд признал незаконным постановление главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 24 марта 2020 года, вынесенное в отношении Ирины Арустамян.

