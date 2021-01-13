В Петербурге приговорили троицу, обманувшую пенсионерку. В колонию уедет только один

Калининский райсуд Петербурга оценил спектакль о внучке, нечистом на руку полицейском и подброшенных наркотиках. Пенсионерка отдала за него 40 тысяч рублей.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 13 января, виновными в мошенничестве признаны Сергей Алексеев, Валерий Перцев и Ольга Алексеева. В апреле прошлого года они заработали на доверчивости пожилой жительницы квартиры на проспекте Науки.
86-летняя пенсионерка поверила позвонившей ей Алексеевой, которая назвалась внучкой и рассказала о своих неприятностях: якобы полицейские нашли в её машине наркотики. Сотрудника полиции, подтвердившего серьёзность ситуации и расписавшего последствия, изобразил Перцев. Он же назвал цену спасения — 40 тысяч рублей. Деньги у пожилой женщины забрал Алексеев.
Он же единственный, кто получил реальный срок. Мужчина уже был судим за наркотики и кражи, успел побывать в колонии, но в 2017 году был освобождён условно-досрочно и через два года снова попался с запрещёнными веществами. Неотбытое условное наказание ему заменили на 1 год и 7 месяцев в колонии строгого режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.
Его подельники получили по году условно с испытательным сроком в два года каждому. Все трое признали вину и деятельно раскаялись: способствовали расследованию, возместили пенсионерке материальный ущерб.