Вице-губернатор Бельский: Декларации «бездомных» депутатов-единороссов могут отправить на проверку

Декларации муниципальных депутатов от «Единой России», в которых отсутствуют сведения о недвижимости, могут направить на проверку достоверности. Об этом в ответ на запрос партии «Яблоко» сообщил вице-губернатор Петербурга Александр Бельский, его ответ опубликовали на сайте партии 13 января.
«Бездомных» депутатов от партии власти перечислил штаб Алексея Навального в Петербурге, всего таких насчитали 22 человека. В их декларациях в графе «Недвижимость» у самих народных избранников или их несовершеннолетних детей пустовали строчки, хотя депутаты обязаны указывать как жилье в собственности, так и используемое — в аренде или по соцнайму.
«В адрес губернатора Петербурга Беглова А. Д. направлена информация для принятия решений о проведении проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами, указанными в вашем обращении, за 2019 год», — говорится в ответе Бельского.
Исключение сделали для Юрия Кашкарова (он уже не является депутатом), Евгения Тихонова (МО «Комарово»), Татьяны Данилюк (МО «Ульянка»). При этом в отношении Тихонова указано, что сведения об отсутствии недвижимости в пользовании или собственности «не подтверждаются» и что эти данные размещены на сайте МО «Комарово». В свою очередь, Данилюк представила подтверждение, что ее дети на момент отчетной даты — 31 декабря 2019 года — уже являлись совершеннолетними.