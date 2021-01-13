Вице-губернатор Бельский: Декларации «бездомных» депутатов-единороссов могут отправить на проверку

Декларации муниципальных депутатов от «Единой России», в которых отсутствуют сведения о недвижимости, могут направить на проверку достоверности. Об этом в ответ на запрос партии «Яблоко» сообщил вице-губернатор Петербурга Александр Бельский, его ответ опубликовали на сайте партии 13 января.



«Бездомных» депутатов от партии власти перечислил штаб Алексея Навального в Петербурге, всего таких насчитали 22 человека. В их декларациях в графе «Недвижимость» у самих народных избранников или их несовершеннолетних детей пустовали строчки, хотя депутаты обязаны указывать как жилье в собственности, так и используемое — в аренде или по соцнайму.

