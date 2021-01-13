Финские СМИ: «Табачный король» России Игорь Кесаев строит виллу на острове в озёрной части Финляндии

Совладелец ГК «Меркурий» Игорь Кесаев (28-е место в списке Forbes) строит виллу на острове на юго-востоке Финляндии и теперь ждёт от муниципалитета Пуумала разрешение и на индивидуальный причал с набережной. Об этом 12 января сообщило местное издание Länsi-Savo.

Для загородного отдыха российский миллиардер выбрал остров Котасаари в живописном озёрном крае Сайма. Проект «роскошного частного курорта», как назвали его СМИ, был одобрен ещё весной 2020-го. Согласно плану, в южной и юго-западной части острова возведут главное здание площадью 420 кв. м, гостевой дом на 530 кв. м и пляжную сауну на 100 кв. м. К гостевому дому примыкает дом для персонала площадью 150 кв. м. Совсем недавно региональное государственное административное агентство Восточной Финляндии запросило у муниципалитета Пуумала заключение по заявке на строительство пирса и набережной в Котасаари. В комплекс сооружений должны войти бетонный причал длиной 24 м, который является продолжением 16-метрового пешеходного моста, служебное здание для хранения, например, снегоходов и квадроциклов, эстакада для лодок и беговая дорожка вокруг острова.