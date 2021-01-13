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Финские СМИ: «Табачный король» России Игорь Кесаев строит виллу на острове в озёрной части Финляндии

Совладелец ГК «Меркурий» Игорь Кесаев (28-е место в списке Forbes) строит виллу на острове на юго-востоке Финляндии и теперь ждёт от муниципалитета Пуумала разрешение и на индивидуальный причал с набережной. Об этом 12 января сообщило местное издание Länsi-Savo.

Для загородного отдыха российский миллиардер выбрал остров Котасаари в живописном озёрном крае Сайма. Проект «роскошного частного курорта», как назвали его СМИ, был одобрен ещё весной 2020-го. Согласно плану, в южной и юго-западной части острова возведут главное здание площадью 420 кв. м, гостевой дом на 530 кв. м и пляжную сауну на 100 кв. м. К гостевому дому примыкает дом для персонала площадью 150 кв. м. Совсем недавно региональное государственное административное агентство Восточной Финляндии запросило у муниципалитета Пуумала заключение по заявке на строительство пирса и набережной в Котасаари. В комплекс сооружений должны войти бетонный причал длиной 24 м, который является продолжением 16-метрового пешеходного моста, служебное здание для хранения, например, снегоходов и квадроциклов, эстакада для лодок и беговая дорожка вокруг острова.

Состояние Игоря Кесаева Forbes оценивает в 3,5 млрд долларов. Вместе с младшим партнером Сергеем Кациевым (№ 66 в списке Forbes) он владеет ГК «Меркурий» (дистрибьюторская группа «Мегаполис» — крупнейший продавец сигарет в России) и «ДКБР Мега Ритейл Групп» (51%; созданный в 2019 году холдинг объединил активы владельцев сети дискаунтеров «Дикси» и двух сетей алкомаркетов — «Бристоль» и «Красное & Белое»). Имя Кесаева также фигурирует в списке россиян с «золотыми паспортами» Кипра.

Финляндия с 2020 года ограничила покупку земли россиянами. Теперь для совершения сделки требуется одобрение министерства обороны республики.

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Комментарии (1)

White Elk
Дороги там - те еще, особенно зимой. На вертолете полетит?
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