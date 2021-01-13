Приложение «Фонтанки» для Android обновилось

«Фонтанка» выпустила обновление мобильного приложения. Теперь его внешний вид больше похож на сайт — все новости и статьи можно увидеть в списке на первой странице. Доступнее стали рубрикатор и поиск по нашему СМИ. Удобнее смотреть фото и видео в наших материалах.

Прямо из приложения пользователи могут оставлять комментарии — для этого нужно только залогиниться.

По-прежнему из приложения можно отправить информацию о городском событии или происшествии в редакцию, прислать тему для публикации, поделиться идеями.

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Для пользователей доступен прогноз погоды по Санкт-Петербургу и некоторым городам Ленинградской области и курсы валют в банках города.

Новая версия также отличается устойчивостью, быстродействием и экономией трафика по сравнению с предыдущей.

Приложение можно установить заново, а можно обновить, если оно уже было поставлено на устройство.

Напомним, что обновление приложения для iOS вышло в 2020 году, с тех пор его рейтинг существенно повысился.