Онлайн-кинотеатр Ivi отложил размещение IPO на бирже США. Все из-за нового законопроекта обидчика «Яндекса» Антона Горелкина

Онлайн-кинотеатр Ivi в начале 2021 года планировал выйти на IPO в США, но отложил размещение акций на неопределенный срок из-за законопроекта депутата Антона Горелкина об ограничении доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах. Об этом 13 января пишет Forbes.

Законопроект депутата Антона Горелкина ограничивает долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах 20-ю процентами. Если доля превышает 20%, то компания обязана объяснить целесообразность своей структуры собственности на правительственной комиссии. По словам Горелкина, одной из целей этой инициативы является деофшоризация сегмента и пресечение вывода прибыли за рубеж.

