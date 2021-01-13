Онлайн-кинотеатр Ivi отложил размещение IPO на бирже США. Все из-за нового законопроекта обидчика «Яндекса» Антона Горелкина

Онлайн-кинотеатр Ivi в начале 2021 года планировал выйти на IPO в США, но отложил размещение акций на неопределенный срок из-за законопроекта депутата Антона Горелкина об ограничении доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах. Об этом 13 января пишет Forbes.
Законопроект депутата Антона Горелкина ограничивает долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах 20-ю процентами. Если доля превышает 20%, то компания обязана объяснить целесообразность своей структуры собственности на правительственной комиссии. По словам Горелкина, одной из целей этой инициативы является деофшоризация сегмента и пресечение вывода прибыли за рубеж.
Онлайн-кинотеатр Ivi был основан в 2010 году. За 2019 год выручка компании выросла на 55% и составила 6,1 миллиарда рублей. По оценке агентства TelecomDaily, Ivi является лидером российского легального рынка онлайн-видео с долей 23%.
В декабре Госдума приняла законопроект о санкциях для интернет-платформ за цензуру российских СМИ. Согласно ему, любой иностранный сетевой ресурс за цензуру против российских средств массовой информации будет наказываться блокировкой ресурса или ограничением доступа, включая замедление трафика, а также штрафы.
Ранее Горелкин выступал с инициативой ограничить иностранное владение в российских IT-компаниях. Полемика вокруг законопроекта привела к масштабному обрушению акций «Яндекса». Общие потери капитализации компании за день торгов 11 октября 2019 года оценивают в 100 миллиардов рублей.