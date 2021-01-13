Попытка прикарманить самокаты напомнила полиции о старом знакомом. Отделаться примирением ему не позволило прошлое

Как сообщает 13 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, около 16 часов 17 июня 2020 года во дворе дома 3 по улице Рубинштейна подсудимый, сговорившись с подельником, под предлогом аренды взял два электрических самоката Xiaomi стоимостью 25 тысяч рублей каждый. В залог он оставил паспорт, а вернуть самокаты обязался в течение суток.

В Петербурге вынесли приговор мужчине, решившему присвоить прокатные самокаты. Работал он с подельником, но под суд пришлось идти одному: прошлые грехи не позволили легко отделаться по примирению сторон.

Ничего возвращать злоумышленники не собирались. Оставленный паспорт был на другое имя, и, получив самокаты, сообщники скрылись и распорядились ими по своему усмотрению.

Подсудимый свою вину признал, добровольно возместил материальный и моральный вред, но этого оказалось недостаточно. Суд установил, что мужчина ранее уже был судим за подобные преступления, отбывал наказание в местах лишения свободы, но на путь исправления не встал.

Куйбышевский районный суд Петербурга признал его виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Дело его подельника накануне было прекращено в связи с примирением сторон.