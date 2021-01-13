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Япония из-за коронавируса закрывает въезд в страну для всех иностранцев

Японские власти расширили ограничения для борьбы с пандемией COVID-19.

«Правительство после объявления чрезвычайного положения планирует приостановить въезд в страну всех путешественников, независимо от ситуации с коронавирусом в их стране», — сообщает 13 января телеканал NHK.

Накануне премьер-министр Суга Ёсихидэ предложил запретить въезд из государств, где обнаружен новый «британский» штамм COVID-19. Однако даже члены его партии ЛДП не поддержали «половинчатое» решение, назвав его «слишком запутанным». С 28 декабря японцы уже перестали выдавать визы, однако исключения были сделаны для бизнесменов из азиатских стран. Новое решение правительства закрывает и эту лазейку.

В данный момент в Японию могут въехать только граждане, а также иностранцы с долгосрочным ВНЖ.

С начала пандемии в Японии выявили уже 298 тысяч случаев коронавируса.

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Комментарии (2)

ppky0323
Бедолаги , у них же все было готово...
f0ntan
Вот вам и олимпиада Токио-2020
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