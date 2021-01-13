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Отдых на Мальдивах обойдется президенту Федерации современного пятиборья в дополнительные 600 тысяч долларов

Неизвестные похитили ювелирные украшения и 600 тысяч долларов из дома главы Федерации современного пятиборья Вячеслава Аминова в Красногорске. Об этом 13 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Собеседник издания уточнил, что Аминов вместе с семьей на новогодних праздниках отдыхал на Мальдивах. В доме в момент похищения находились разнорабочие и обслуживающий персонал. По факту кражи возбуждено уголовное дело, точная сумма ущерба устанавливается.

Вячеслав Аминов занимает пост президента Федерации современного пятиборья России с 2009 года. Также является вице-президентом Олимпийского комитета России и членом наблюдательного совета ЦСКА.

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