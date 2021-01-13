Отдых на Мальдивах обойдется президенту Федерации современного пятиборья в дополнительные 600 тысяч долларов

Неизвестные похитили ювелирные украшения и 600 тысяч долларов из дома главы Федерации современного пятиборья Вячеслава Аминова в Красногорске. Об этом 13 января сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.



Собеседник издания уточнил, что Аминов вместе с семьей на новогодних праздниках отдыхал на Мальдивах. В доме в момент похищения находились разнорабочие и обслуживающий персонал. По факту кражи возбуждено уголовное дело, точная сумма ущерба устанавливается.



Вячеслав Аминов занимает пост президента Федерации современного пятиборья России с 2009 года. Также является вице-президентом Олимпийского комитета России и членом наблюдательного совета ЦСКА.

