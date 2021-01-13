На проспекте Энергетиков жителям пришлось тушить собственную постель. С огнём справились, но пострадали от дыма

«Постельный» пожар произошёл в жилом доме в Красногвардейском районе Петербурга 13 января. Жителям удалось справиться с ним своими силами, но без пострадавших не обошлось.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, заявка о возгорании с проспекта Энергетиков, 40/3, поступила на пульт дежурного незадолго до полудня. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, но огонь смогли потушить ещё до их приезда.



«В квартире горели постельные принадлежности, пострадал один человек», — рассказали в ведомстве. Мужчину осматривают медики скорой помощи. Кроме признаков отравления продуктами горения, отмечают запах алкоголя.

