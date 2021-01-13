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Ветер на трассе «Дон» опрокинул автобус Луганск — Москва с украинцами. Есть жертвы

Два человека погибли и трое пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом «Мерседес» в Ростовской области.

Как сообщает областное ГУ МВД, 13 января около 6:25 на 973-м километре автодороги М-4 «Дон», по предварительным данным, 48-летний водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание. По данным 161.RU, пассажирский автобус двигался по маршруту Луганск — Москва, в нём находились 15 человек.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области

Сначала было известно об одном погибшем — 32-летнем мужчине. Спустя несколько часов после аварии под перевернувшимся автобусом обнаружили тело женщины. Госпитализирована 57-летняя женщина, двух женщин 1990 года рождения отпустили на амбулаторное лечение, пишет ростовская Nvgazeta. Остальных пассажиров обеспечили горячим питанием.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщает, что в автобусе находились граждане Украины. Выжившие пассажиры ждут транспортировки в Донецк.

Вероятной причиной происшествия стали обледенение дорожного покрытия и сильный боковой ветер. По данным УГИБДД, на нескольких трассах в двух районах Ростовской области из-за снегопада, порывистого ветра и недостаточной видимости введены ограничения для движения пассажирского транспорта.

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Комментарии (2)

f0ntan
В вестях на канале "Россия" про аварию автобуса в Ростовской области сказали, но то что автобус ехал в Луганск - нет.
DEMOMON
Надо пристёгиваться.
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