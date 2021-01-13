Сладкоежки из «Пежо» вывезли с заправки на Сизова запас шоколада на четыре месяца

Запасом шоколада обеспечила себя парочка на «Пежо», заглянувшая на автозаправочную станцию Приморского района Петербурга. Вернуть его в целости едва ли рассчитывают — работники АЗС отложили разбирательство из-за праздников.
Как стало известно «Фонтанке» 13 января, заявление о хищении с автозаправки на проспекте Сизова, 19, в полицию поступило накануне, однако товар пропал за день до Нового года. По словам сотрудника, 39 плиток шоколада увезли двое на «Пежо 308» светлого цвета.
В списке пропавшего продукция Ritter Sport и Fazer закупочной стоимостью более 4 тысяч рублей. Если следовать рекомендациям Роспотребнадзора и есть не более 50 граммов шоколада за один прием не чаще двух раз в неделю, то сладкого на двоих хватит месяца на четыре.
Приметы водителя и пассажира заявитель назвать затруднился, зато указал номер «Пежо 308». Ещё весной на нём ездила 30-летняя петербурженка, но в мае она сняла автомобиль с учёта. В предпоследний день 2020 года тот же «Пежо» был замечен на проспекте Непокорённых.