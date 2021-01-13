Серийному «похитителю Интернета» в Петербурге придется подумать о своем поведении в колонии строгого режима

Вынеся отрезанный кабель, мужчина скрылся, а потом распорядился похищенным по своему усмотрению. В результате ООО «Жилкомсервис № 1 Невского района», которому и принадлежал кабель, понесло ущерб более чем в 27 тысяч рублей.

Как сообщает 12 января объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, между 9 часами утра 27 января и 0:10 28 января 2020 года подсудимый через один из подъездов проник в подвал дома 4/1 и срезал 80 метров медного кабеля, прихватив заодно и 13 сжимов. Чем резал, так и не установили.

Аналогичным образом он воровал кабели еще 11 раз, причинив значительный ущерб шести компаниям, четыре из которых — провайдеры. Жилкомсервис № 1 понес еще почти 50 тысяч рублей ущерба, около 16 тысяч — LAPPNET 5e UTP; более 13 тысяч рублей составили убытки ПАО «Ростелеком»; почти 9 тысяч — ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг», 8,5 тысяч — ООО «СкайНэт», более 35 тысяч — АО «ЭР-Телеком Холдинг». Общая сумма ущерба за все 12 эпизодов превысила 157 тысяч рублей.

В сентябре 2020 года мужчину уже судили за кражу кабелей по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ, тогда было известно о восьми эпизодах и одной неудавшейся попытке, на которой он и попался полиции. На суде он признался, чистосердечно раскаялся и заверил, что больше — ни-ни.

Невский районный суд Петербурга, как и осенью, приговорил подсудимого к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Наказание, вынесенное ранее, было решено присоединить частично, и окончательным приговором стали 3,5 года колонии, а также компенсация ущерба «Ростелекому» и «Нэт Бай Нэт Холдинг».