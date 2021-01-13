Повара «Мамы на даче» жестоко избили в центре Петербурга. Грабитель ногами и руками бил мужчину, чтобы снять с него обручальное кольцо.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 13 января, накануне в полицию Адмиралтейского района обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала о том, что в ночь на вторник на её мужа, 36-летнего повара сети ресторанов на Невском проспекте, напал грабитель у дома 2 по Перевозной улице. Он жестоко избил мужа заявительницы и отнял у него 40 тысяч рублей, мобильный и золотое кольцо.

