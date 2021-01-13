Повара «Мамы на даче» жестоко избили в центре Петербурга. Грабитель ногами и руками бил мужчину, чтобы снять с него обручальное кольцо.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 13 января, накануне в полицию Адмиралтейского района обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала о том, что в ночь на вторник на её мужа, 36-летнего повара сети ресторанов на Невском проспекте, напал грабитель у дома 2 по Перевозной улице. Он жестоко избил мужа заявительницы и отнял у него 40 тысяч рублей, мобильный и золотое кольцо.
Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали с множественными травмами головы.
Как видно на видео с камер наблюдения, грабитель набросился на мужчину со спины, бил его руками и ногами, даже когда он упал на землю.
ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
12 января, как сообщает ГУ МВД, сотрудники уголовного розыска задержали на улице Декабристов по подозрению в нападении 28-летнего гражданина Узбекистана, ранее судимого за аналогичные преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
У полиции есть основания полагать, что злоумышленник может быть причастен к другим аналогичным преступлениям в Санкт-Петербурге, полиция проводит работу по установлению всех его противоправных эпизодов.