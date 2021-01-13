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Повара ресторана на Невском проспекте жестоко избили из-за небольшой суммы и обручального кольца. Нападение попало на видео

Повара «Мамы на даче» жестоко избили в центре Петербурга. Грабитель ногами и руками бил мужчину, чтобы снять с него обручальное кольцо.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 13 января, накануне в полицию Адмиралтейского района обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала о том, что в ночь на вторник на её мужа, 36-летнего повара сети ресторанов на Невском проспекте, напал грабитель у дома 2 по Перевозной улице. Он жестоко избил мужа заявительницы и отнял у него 40 тысяч рублей, мобильный и золотое кольцо.

Пострадавшего в состоянии средней тяжести госпитализировали с множественными травмами головы.

Как видно на видео с камер наблюдения, грабитель набросился на мужчину со спины, бил его руками и ногами, даже когда он упал на землю.

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области

12 января, как сообщает ГУ МВД, сотрудники уголовного розыска задержали на улице Декабристов по подозрению в нападении 28-летнего гражданина Узбекистана, ранее судимого за аналогичные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

У полиции есть основания полагать, что злоумышленник может быть причастен к другим аналогичным преступлениям в Санкт-Петербурге, полиция проводит работу по установлению всех его противоправных эпизодов.

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Комментарии (13)

Михаил Петров-Водкин
боец ММА из воинственного народа. Из 100% жителей Терской области, ингуши составляли всего 4%, однако это не мешало им быть самым воинственным и опасным народом не только на Кавказе, но и во всей России.

В энциклопедии Российской империи было записано, что основное занятие этого народа грабеж и скотоводство, при этом грабеж стоит на первом месте. У ингушей охота за чужим имуществом считалась наиболее уважаемым занятием, достойным настоящего мужчины.
вадики
Может невкусно готовил?Рестораны вроде же закрыты???
Swift_
.... то ли ещё будет.
---- Бизнес на "дурной крови"
В Петербурге стали открываться подпольные хиджама-центры
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