Брюса Уиллиса вынудили уйти из аптеки, так как он был без маски

В Лос-Анджелесе 65-летнего актёра Брюса Уиллиса попросили покинуть аптеку из‑за несоблюдения антикоронавирусных мер.

Как пишет 12 января Page Six, Уиллис зашёл в аптеку без маски. Другие посетители выразили недовольство. Он мог бы использовать платок, повязанный на шее, но не стал. В итоге его попросили уйти из помещения, что он и сделал, ничего не купив. Очевидцы успели его сфотографировать.

В округе Лос-Анджелес, эпицентре ковидного кризиса в Калифорнии, число смертей от инфекции превысило 10 тысяч, отмечает издание.