FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -15
74.27р90.32р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10
Печать

Брюса Уиллиса вынудили уйти из аптеки, так как он был без маски

В Лос-Анджелесе 65-летнего актёра Брюса Уиллиса попросили покинуть аптеку из‑за несоблюдения антикоронавирусных мер.

Как пишет 12 января Page Six, Уиллис зашёл в аптеку без маски. Другие посетители выразили недовольство. Он мог бы использовать платок, повязанный на шее, но не стал. В итоге его попросили уйти из помещения, что он и сделал, ничего не купив. Очевидцы успели его сфотографировать.

В округе Лос-Анджелес, эпицентре ковидного кризиса в Калифорнии, число смертей от инфекции превысило 10 тысяч, отмечает издание.

Большую часть пандемического карантина Уиллис провёл с бывшей женой Деми Мур и их взрослыми детьми в доме семьи в Айдахо.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

radon
А эту "новость" непременно надо сообщать на "Фонтанке"? Других, более актуальных, не нашлось?
f0ntan
Возможная смерть Уиллиса, не купившего в аптеке нужных ему лекарств, будет на совести выгнавших его из аптеки
Maik5
Где фото?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний