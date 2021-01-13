Эстонский премьер ушел в отставку из-за разгорающегося коррупционного скандала

Лидер Центристской партии Эстонии Юри Ратас объявил о том, что он покидает свой пост.

«Я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра. <...> Обнародованные подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уход в отставку», — написал 13 января Ратас на своей странице в Facebook.

Премьер заверил, что он никогда не принимал «злонамеренных или заведомо неправильных решений». Центрист выразил надежду на то, что следственные органы «выяснят неоспоримую правду».