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Эстонский премьер ушел в отставку из-за разгорающегося коррупционного скандала

Лидер Центристской партии Эстонии Юри Ратас объявил о том, что он покидает свой пост.

«Я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра. <...> Обнародованные подозрения прокуратуры не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных. В такой ситуации кажется однозначно правильным уход в отставку», — написал 13 января Ратас на своей странице в Facebook.

Премьер заверил, что он никогда не принимал «злонамеренных или заведомо неправильных решений». Центрист выразил надежду на то, что следственные органы «выяснят неоспоримую правду».

Ратас уже передал президенту Керсти Кальюлайд заявление об отставке.

Накануне прокуратура и полиция безопасности предъявили обвинения высокопоставленным центристам и бизнесменам. По версии следствия, предприниматель Хиллар Тедер и генеральный секретарь центристов Михаил Корб договорились о выделении до миллиона евро партии на местных выборах. В ответ мэрия обещала компании Тедера получить контроль над рядом инфраструктурных проектов.

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Комментарии (2)

муматор
вот она, загнивающая и бездуховная Эстония со своей килькой! То ли дело у нас, всё по скрепному, всё с душой, понять и простить!
a.159753123
А так можно, да? Ничоссииии...
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