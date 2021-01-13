Поправки к Конституции, выборы, борьба с пандемией и высокие технологии. Спикер ЗакСа обрисовал приоритеты на 2021 год

В приоритетах парламентской повестки в Петербурге на 2021 год будет развитие высоких технологий, поддержка самозанятых граждан, реализация принятых поправок к Конституции. Об этом 13 января на первом в новом году заседании Законодательного собрания рассказал спикер парламента Вячеслав Макаров в обращении к депутатам.

Как передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца, председатель ЗакСа напомнил, что в сентябре в Петербурге пройдут выборы в парламент. «От того, как мы будем действовать, зависит лицо каждого из нас. Я уже говорил, что будут в этом году грязные приемы, нечестные приемы. Не от нас. Мерзостные приемы. Как сделать так, чтобы 2021 год действительно был временем, который сплотил не только коллектив парламента, но сплотил всех избирателей? Выборы могут разъединять избирателей, но объединять народ, город», — сказал Макаров.