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Поправки к Конституции, выборы, борьба с пандемией и высокие технологии. Спикер ЗакСа обрисовал приоритеты на 2021 год

В приоритетах парламентской повестки в Петербурге на 2021 год будет развитие высоких технологий, поддержка самозанятых граждан, реализация принятых поправок к Конституции. Об этом 13 января на первом в новом году заседании Законодательного собрания рассказал спикер парламента Вячеслав Макаров в обращении к депутатам.

Как передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца, председатель ЗакСа напомнил, что в сентябре в Петербурге пройдут выборы в парламент. «От того, как мы будем действовать, зависит лицо каждого из нас. Я уже говорил, что будут в этом году грязные приемы, нечестные приемы. Не от нас. Мерзостные приемы. Как сделать так, чтобы 2021 год действительно был временем, который сплотил не только коллектив парламента, но сплотил всех избирателей? Выборы могут разъединять избирателей, но объединять народ, город», — сказал Макаров.

Спикер подчеркнул, что введенных мер по борьбе с пандемией и поддержке населения недостаточно. Он предложил коллегам подумать о мерах поддержки самозанятых граждан наравне с индивидуальными предпринимателями. Также в числе важных направлений политик назвал поддержку и развитие технологий и реализацию принятых в прошлом году поправок к Конституции.

«Мы понимаем, что от нас ждут действий от реализации поправок [к Конституции]. Уверен, что мы с вами сделаем все, чтобы дух буквы этих поправок обязательно нашел отражение в нашей работе», — добавил депутат.

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Комментарии (9)

tatyanalegosteva
Верные направления в деятельности, и верю, что все достойно реализуют, так как это руководство не занимается отписками, а по-настоящему работает.
Лизок
Год технологии - самая актуальная и важная тема. Именно технологии позволяют поднимать экономику, надеюсь, что технологический футуризм еще остался в головах наших созидателей, ученых и предпринимателей. Парламент и Спикер поддержали - это самое важное!
265028881
Очень мудрые и верные слова. Считаю его одним из лучших депутатов нынешнего созыва. Люди любят его и на мой взгляд окажут поддержку. Помимо этого его уважает и депутатский состав.
Действительно скоро выборы и задача избирательных комиссий организовать выборы на достойном уровне.
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