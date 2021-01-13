ГИБДД подсчитала аварии с пьяными водителями. Больше всего их было летом

Количество ДТП с пьяными водителями с января по ноябрь (включительно) 2020 года в России, по данным ГИБДД, сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщает 13 января ТАСС, за 11 месяцев на дорогах страны произошло почти 13,8 тысячи ДТП с водителями, находившимися в состоянии опьянения. На год раньше их было 14,8 тысячи.

Число жертв и пострадавших в таких ДТП сократилось соответственно на 11% и 10%. За 11 месяцев 2020 года погибли 3,6 тысячи человек против 4 тысяч годом ранее, пострадали 18,3 тысячи против 20,2 тысячи.