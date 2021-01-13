FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -15
74.27р90.32р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
1
Печать

ГИБДД подсчитала аварии с пьяными водителями. Больше всего их было летом

Количество ДТП с пьяными водителями с января по ноябрь (включительно) 2020 года в России, по данным ГИБДД, сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Как сообщает 13 января ТАСС, за 11 месяцев на дорогах страны произошло почти 13,8 тысячи ДТП с водителями, находившимися в состоянии опьянения. На год раньше их было 14,8 тысячи.

Число жертв и пострадавших в таких ДТП сократилось соответственно на 11% и 10%. За 11 месяцев 2020 года погибли 3,6 тысячи человек против 4 тысяч годом ранее, пострадали 18,3 тысячи против 20,2 тысячи.

Пик аварий с нетрезвыми водителями пришёлся на летние месяцы прошлого года. Меньше всего их было в феврале и ноябре.

За 11 месяцев к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения были привлечены свыше 270 тысячи водителей, почти на 3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Редиска Здесь
Ответственность за это должна быть уголовной, а не административной. С обязательным реальным сроком.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний