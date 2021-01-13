Похитители на «Форде» устроили мужчине ночь ужасов в Петербурге. Угрозы разбавили принудительной стрижкой

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 13 января, накануне в полицию обратился нигде официально не трудоустроенный житель Нового Девяткино, который рассказал о неприятном сюрпризе за несколько дней до своего 30-летия. По его словам, около одиннадцати вечера 9-го числа на улице Белышева его подкараулили двое кареглазых бородачей и, приставив к животу нож, усадили в белый «Форд Фокус».

Следующие пятнадцать часов, как заявляет мужчина, он провёл с натянутой на глаза шапкой, которую подняли только для того, чтобы помахать перед лицом ножом и в качестве меры устрашения отрезать ему чёлку. Запомнились угрозы, череда ударов, несколько остановок как будто у магазинов и требование денег. Их заявитель искал по друзьям и родным, пока днём 10 января брат не перевёл на карту 40 тысяч. Получив их, преступники высадили жертву на Ленской и отпустили с условием, что через сутки он найдёт ещё 60 тысяч.



Полицейским мужчина описал своих обидчиков как представителей Кавказа под 180 см ростом и не старше 38 лет. Он отметил, что знаком с ними, но не близко. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, деньги с заявителя требовали за якобы разбитую в ДТП «Шевроле», которой он пользовался в 2019 году. Преступников ищут, уголовное дело пока не возбуждено.

