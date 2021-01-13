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Доступ к банковской тайне хочет получить Минюст

Минюст России рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юридических и физических лиц.

Как пишут 13 января «Известия», министерство подготовило проект поправок в статью 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», включающих его в перечень организаций, которые имеют право на получение банковской тайны от кредитных организаций. Это необходимо для того, чтобы более тщательно контролировать НКО, объяснили изданию в Минюсте. «Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством», — заверили в пресс-службе министерства.

В профильном комитете Госдумы поддерживают инициативу. Законопроект поможет исключить «отмывочные» схемы и повысит прозрачность финансирования НКО, считают народные избранники. Эксперты и представители некоторых фракций опасаются новых утечек информации.

Как ожидается, документ поступит в кабмин в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму.

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Комментарии (11)

gencon
Так и говорите, что дело не в доступе, который можно спокойно получить в условиях тотальной коррупции, а возможность оперировать этими данными, полученными до суда. Мошенники.
Modest_5e4ce41f7533b
Жаль бухгалтеров предприятий и фирм, а так же сотрудников ПФР. Теперь им придется дополнительно строчить центнеры отчетов в стиле доноса во все надзирающие органы. Конечно, можно организовать автоматический сбор информации, но для этого нужны мозги, а они все разбежались. Грядет компания по разоблачению тысяч старушек, стонущих о маленьких пенсиях и рассовывающих миллионы по счетам в разных банках. Не уйти им от карающей длани закона.
Serg_I
А вот откуда утекают чаще всего персональные данные клиентов банка? Как показала практика -чаще всего они появляются "на рынке" после их передачи по требованию тех, кто "имеет право" их запрашивать! А потом они же стонут, что бабушек и дедушек мошенники по телефону грабят....
Поэтому появление нового "игрока" на этом поле только усугубит ситуацию! И если минюсту нужны данные - пусть запрашивает их через тех, кто уже таким правом наделён! Но при этом им нужны будут ОСНОВАНИЯ, чего они хотят...
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