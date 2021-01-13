Доступ к банковской тайне хочет получить Минюст

Минюст России рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юридических и физических лиц.
Как пишут 13 января «Известия», министерство подготовило проект поправок в статью 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности», включающих его в перечень организаций, которые имеют право на получение банковской тайны от кредитных организаций. Это необходимо для того, чтобы более тщательно контролировать НКО, объяснили изданию в Минюсте. «Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с действующим законодательством», — заверили в пресс-службе министерства.
В профильном комитете Госдумы поддерживают инициативу. Законопроект поможет исключить «отмывочные» схемы и повысит прозрачность финансирования НКО, считают народные избранники. Эксперты и представители некоторых фракций опасаются новых утечек информации.
Как ожидается, документ поступит в кабмин в июне, а в сентябре будет внесен в Госдуму.