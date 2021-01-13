FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -15
74.27р90.32р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Медики: Морозы помогают в борьбе с коронавирусом, мы находимся на «зимнем плато»

Россия пребывает на «зимнем плато» по заболеваемости коронавирусом, и причин для значительного спада нет, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Нет, конечно, никакой победы, — заявил Альтштейн РИА «Новости», говоря о пандемии COVID-19. — У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая. Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это всё — наше зимнее плато».

Также он признал, что объёмы вакцинации пока недостаточны для широкого охвата населения и значительного влияния на ситуацию.

По мнению иммунолога, специалиста по особо опасным инфекциям, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, две недели будет наблюдаться спад в выявлении новых случаев заражения. Помогают морозы: низкие температуры неблагоприятны для коронавируса, и на улице он сейчас практически не распространяется.

По данным Университета Хопкинса на утро 13 января мск, ковидом во всём мире заболели 91,57 миллиона человек, умерли от него 1,96 миллиона.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Cashmare
да, иксперд прав, если морозы - надо находиться в зимнем пальто
261214541
каждый "эксперт" несёт кто во что горазд, лишь бы пропиариться лишний раз на популярной теме. до этого помню, выступал другой гений, утверждал, что от мороза только хуже будет! и вирус, дескать, зима на руку сыграет.

уже не знают какую ещё брехню придумать, заврались по самые гланды со своим коронавирусным пугалом!
Агроном аэродрома
"Помогают морозы: низкие температуры неблагоприятны для коронавируса, и на улице он сейчас практически не распространяется." - аполитично рассуждает, чесслово. Ибо сказано "морозный воздух «более вязкий», а значит капли с вирусом не оседают сразу, а какое-то время летают между больными и здоровыми людьми."
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний