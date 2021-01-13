Медики: Морозы помогают в борьбе с коронавирусом, мы находимся на «зимнем плато»

Россия пребывает на «зимнем плато» по заболеваемости коронавирусом, и причин для значительного спада нет, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Нет, конечно, никакой победы, — заявил Альтштейн РИА «Новости», говоря о пандемии COVID-19. — У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая. Вы вспомните весенний период: у нас на пике было немного больше 11 тысяч. А сейчас идет 23 тысячи. Это всё — наше зимнее плато».

Также он признал, что объёмы вакцинации пока недостаточны для широкого охвата населения и значительного влияния на ситуацию.