Француженка три года пытается доказать, что она не умерла

58-летняя француженка Жанна Пушен из Сен-Жозефа три года пытается доказать, что она жива. Власти считают её умершей с 2017 года. Все её документы недействительны.

Как пишет 13 января «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian, умершей женщину признал суд. Он поверил истцу — бывшему сотруднику её клининговой компании, хотя никаких доказательств смерти предоставлено не было.

Тяжба Пушен со своим бывшим сотрудником началась больше 15 лет назад. В 2004 году суд обязал её выплатить ему ущерб после потери крупного контракта. Ущерб выплачен не был. Суды длились 13 лет. В какой-то момент истец заявил, что его письма бывшей начальнице остались без ответа, так как она умерла. Суд в 2016 году согласился с ним и предписал её мужу и сыну возместить ущерб.