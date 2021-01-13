FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -15
74.27р90.32р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Француженка три года пытается доказать, что она не умерла

58-летняя француженка Жанна Пушен из Сен-Жозефа три года пытается доказать, что она жива. Власти считают её умершей с 2017 года. Все её документы недействительны.

Как пишет 13 января «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian, умершей женщину признал суд. Он поверил истцу — бывшему сотруднику её клининговой компании, хотя никаких доказательств смерти предоставлено не было.

Тяжба Пушен со своим бывшим сотрудником началась больше 15 лет назад. В 2004 году суд обязал её выплатить ему ущерб после потери крупного контракта. Ущерб выплачен не был. Суды длились 13 лет. В какой-то момент истец заявил, что его письма бывшей начальнице остались без ответа, так как она умерла. Суд в 2016 году согласился с ним и предписал её мужу и сыну возместить ущерб.

Пушен вычеркнули из официальных документов. Это сделало недействительными её удостоверение личности, водительские права, медицинскую страховку, банковский счёт и другие бумаги.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

DrDick
Вспоминается фильм "Жених с того света" :))
footballer13
Кто сталкивался с французской бюрократией - при разговорах о российской лишь нервно ухмыляется.
zlopopik
Скоро будет еще проще - удалят идентификатор из базы, и - свободен.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний