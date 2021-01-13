Итальянская дизайн-студия Lazzarini разработала люксовый катамаран, который способен передвигаться по суше и укомплектован пикапом Tesla Cybertruck. Проект получил название Pagurus, что в переводе с латыни означает «краб», пишет Robb Report.
Двадцатипятиметровый катамаран-амфибия, работающий на солнечной энергии, состоит из двух боковых корпусов, соединенных общей башневидной палубой-мостиком. Снизу в углублениях корпусов спрятаны четыре стальных шнека длиной 6,5 метра и диаметром 1,2 метра. При движении по воде они вырабатывают энергию для подзарядки батарей за счет трения о воду. Чтобы выбраться на сушу, активируется механизм, который выдвигает эти шнеки из ниш, превращая катамаран в машину-амфибию, способную передвигаться по песку и грязи со скоростью до 30 км/ч. Цилиндрические «винты» цепляются за песок, перетаскивая Pagurus по нему. Каждый «винт» оснащается 440-сильным дизельным двигателем.
В центральной части катамарана располагается грузовая платформа с четырьмя электрическими лебедками, позволяющая загружать и выгружать вещи и оборудование. В грузовом отсеке находится электрический пикап Tesla Cybertruck, который благодаря солнечным батареям может подзаряжаться прямо на борту. При желании вместо него можно разместить несколько электрических квадроциклов или снегоходов.
Pagurus имеет стальной корпус. Во время плавания он приводится в движение двумя дизельными моторами Caterpillar мощностью 900 л.с. Его максимальная скорость на воде составляет 25 узлов (около 50 км/ч). Lazzarini готовы претворить проект в жизнь примерно за 30 миллионов долларов. Более легкая версия из углеродного волокна может быть построена приблизительно за 8 миллионов долларов.
Первоначально Lazzarini планировали построить катамаран для военных нужд, и даже сделали рендеры с камуфляжной раскраской. Но видя всплеск спроса на люксовые яхты, в компании решили, что версия для частного использования будет иметь успех.