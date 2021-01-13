Итальянская дизайн-студия Lazzarini разработала люксовый катамаран, который способен передвигаться по суше и укомплектован пикапом Tesla Cybertruck. Проект получил название Pagurus, что в переводе с латыни означает «краб», пишет Robb Report.



Двадцатипятиметровый катамаран-амфибия, работающий на солнечной энергии, состоит из двух боковых корпусов, соединенных общей башневидной палубой-мостиком. Снизу в углублениях корпусов спрятаны четыре стальных шнека длиной 6,5 метра и диаметром 1,2 метра. При движении по воде они вырабатывают энергию для подзарядки батарей за счет трения о воду. Чтобы выбраться на сушу, активируется механизм, который выдвигает эти шнеки из ниш, превращая катамаран в машину-амфибию, способную передвигаться по песку и грязи со скоростью до 30 км/ч. Цилиндрические «винты» цепляются за песок, перетаскивая Pagurus по нему. Каждый «винт» оснащается 440-сильным дизельным двигателем.