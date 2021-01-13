В Санкт-Петербургском государственном университете восстановили гипсовые слепки черепов ящеров пермского периода, созданные более ста лет назад. В ходе реставрации по слепкам создали точные 3D-модели этих черепов, изображения 12 января были опубликованы на сайте СПбГУ.



Как сообщает пресс-служба университета, реплики черепов древних ящеров были выполнены в Палеонтологической лаборатории в Варшаве под руководством знаменитого российского геолога и палеонтолога Владимира Амалицкого приблизительно в 1908–1914 годах. В Палеонтологический музей СПбГУ они могли попасть через Геологический кабинет Высших женских (Бестужевских) курсов, среди организаторов которых были многие профессора Петербургского университета. Для выставки к 160-летию со дня рождения Амалицкого было решено восстановить слепки трех черепов: скутозавра, иностранцевии и двинозавра. Окаменелости, послужившие для их отливки, палеонтолог нашел в песчаной линзе на обрыве реки Малая Северная Двина в Архангельской области в конце XIX века.