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В СПбГУ сделали 3D-модели черепов скутозавра, иностранцевии и двинозавра по столетним слепкам

3D-модель черепа иностранцевии
3D-модель черепа иностранцевииФото: пресс-служба СПбГУ

В Санкт-Петербургском государственном университете восстановили гипсовые слепки черепов ящеров пермского периода, созданные более ста лет назад. В ходе реставрации по слепкам создали точные 3D-модели этих черепов, изображения 12 января были опубликованы на сайте СПбГУ.

Как сообщает пресс-служба университета, реплики черепов древних ящеров были выполнены в Палеонтологической лаборатории в Варшаве под руководством знаменитого российского геолога и палеонтолога Владимира Амалицкого приблизительно в 1908–1914 годах. В Палеонтологический музей СПбГУ они могли попасть через Геологический кабинет Высших женских (Бестужевских) курсов, среди организаторов которых были многие профессора Петербургского университета. Для выставки к 160-летию со дня рождения Амалицкого было решено восстановить слепки трех черепов: скутозавра, иностранцевии и двинозавра. Окаменелости, послужившие для их отливки, палеонтолог нашел в песчаной линзе на обрыве реки Малая Северная Двина в Архангельской области в конце XIX века.

3D-модель черепа скутозавра
3D-модель черепа скутозавраФото: пресс-служба СПбГУ

В ходе реставрации слепков восстановили утраченные части носовых костей иностранцевии и квадратно-скуловых костей «защитного воротника» скутозавра, а также подкрасили участки черепов с отколотой краской, не затрагивая авторский слой краски поверхности. Проект стал дипломной работой выпускницы кафедры реставрации СПбГУ Екатерины Агеевой. По ее словам, реставрацию изрядно осложнила пандемия, так как из-за карантина доступ в университет закрывали. А для восстановления утраченных носовых костей иностранцевии пришлось запрашивать фотографии оригинального окаменелого черепа в Палеонтологическом музее имени Ю. А. Орлова РАН в Москве.

После реставрации реплик с использованием высокоточного 3D-сканера RangeVision Spectrum благодаря доценту кафедры зоологии позвоночных Дмитрию Григорьеву были созданы точные 3D-модели черепов.

3D-модель черепа двинозавра
3D-модель черепа двинозавраФото: пресс-служба СПбГУ
3D-модель черепа иностранцевии
3D-модель черепа иностранцевииФото: пресс-служба СПбГУ
3D-модель черепа скутозавра
3D-модель черепа скутозавраФото: пресс-служба СПбГУ
3D-модель черепа двинозавра
3D-модель черепа двинозавраФото: пресс-служба СПбГУ

Скутозавры или Scutosaurus karpinskii - первые ископаемые ящеры, целые скелеты которых нашли и выставили в России. Их название образовано от греческих слов scutum (щиток) и saurus (ящер) и отражает особенность кожи животных: в ней было большое количество окостенений (остеодерм), которые выполняли функцию брони. В длину скутозавры достигали трех метров. По одной из гипотез, эти медлительные растительноядные животные были полуводными, как бегемоты.

Иностранцевия (Inostranсevia alexandri) была естественным врагом скутозавров. Это крупное зверообразное животное достигало в длину трех с половиной метров и обладало клыками длиной около 30 сантиметров, которые сменялись на протяжении жизни. Название им дал Амалицкий - в честь своего научного руководителя, преподавателя по геологии и основателя Геологического кабинета Санкт-Петербургского университета профессора Александра Иностранцева.

Двинозавр или Dvinosaurus primus - тоже хищник, но куда более мелкий. Это амфибия длиной около метра, которая всю жизнь проводила в воде, не выползая на сушу. Для дыхания двинозавр использовал внешние жабры, чем походил на современных аксолотлей. Свое имя он получил от названия реки Северная Двина, на берегу которой производились раскопки.

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Комментарии (1)

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