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Врач назвал препараты, опасные при коронавирусе. Среди них популярные назальные спреи

Доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин рассказал, от каких препаратов лучше отказаться при коронавирусе. Об этом 12 января пишет американский портал GH.com.

Шаффцин рекомендует не использовать антидиарейные препараты с лоперамидом — они замедляют работу кишечника, а это мешает очищению организма от бактерий. Медик посоветовал просто пить побольше воды и «не препятствовать естественному процессу».

Также опасность могут представлять ингаляторы — их, по словам Шаффцина, стоит использовать только людям с астмой. Вовсе отказаться он также советует от препаратов, содержащих фенилафрин — он входит в состав многих популярных назальных спреев. «Они вызывают закупорку мелких кровеносных сосудов в носу, что снижает кровоток», - пояснил врач. И добавил, что это опасно для людей с повышенным давлением.

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Комментарии (10)

virusanet
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265027681
Здравствуйте. Прошу о помощи.

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо...........
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