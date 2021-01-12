Шесть машин за два часа прошли уценку в Ломоносовском районе Ленобласти. Недавняя протечка колодца на перекрёстке Современников и бульвара Десантника Вадима Чугунова в Новогорелово превратило езду в автокёрлинг. Об этом 12 января сообщают очевидцы в соцсетях.

«Нерегулируемый перекресток в Новогорелово и разлив воды выбивают страйки с периодичностью час: три машины и позже ещё три», — пишет автор.



По словам очевидца, сперва на перекрестке водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу «Мерседесу», а через час столкнулись еще 3 автомобиля. После второго столкновения сотрудники ГИБДД остались наблюдать за катком и неловкими водителями на нём.

