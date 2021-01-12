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Сотрудники ГИБДД остались смотреть на автокёрлинг в Новогорелово. За два часа на ледяном перекрёстке разбились 6 машин

Шесть машин за два часа прошли уценку в Ломоносовском районе Ленобласти. Недавняя протечка колодца на перекрёстке Современников и бульвара Десантника Вадима Чугунова в Новогорелово превратило езду в автокёрлинг. Об этом 12 января сообщают очевидцы в соцсетях.

«Нерегулируемый перекресток в Новогорелово и разлив воды выбивают страйки с периодичностью час: три машины и позже ещё три», — пишет автор.

По словам очевидца, сперва на перекрестке водитель «Фольксвагена» не уступил дорогу «Мерседесу», а через час столкнулись еще 3 автомобиля. После второго столкновения сотрудники ГИБДД остались наблюдать за катком и неловкими водителями на нём.

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Комментарии (1)

265027681
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
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