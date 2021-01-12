Женщине пришлось заплатить больше тысячи долларов за выгул мужа на поводке. Выдать супруга за собаку не вышло

В канадском городе Шербрук супружескую пару наказали за нарушение комендантского часа, который ввели из-за пандемии коронавируса. Об этом 12 января сообщает местное издание La Tribune.
Во всей провинции Квебек с 9 января с 20.00 до 5.00 люди могут выходить на улицы только в экстренных случаях или чтобы погулять с собакой возле дома. В день введения этого правила полиция и заметила прогуливающуюся в неурочное время парочку. Женщина вела мужчину на поводке и заявила, что «выгуливает собаку». Полицейские заявили, что пара «отказывалась от сотрудничества». В итоге супругов оштрафовали на 1546 канадских долларов — 1211 долларов США (около 89 тыс. рублей).
Всего за выходные полиция в Квебеке выписала 750 штрафов за нарушение комендантского часа. Жесткие меры пришлось вводить после того, как в конце декабря заболеваемость коронавирусом выросла почти в два раза — с четырех до восьми тысяч новых случаев в сутки.