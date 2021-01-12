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Женщине пришлось заплатить больше тысячи долларов за выгул мужа на поводке. Выдать супруга за собаку не вышло

В канадском городе Шербрук супружескую пару наказали за нарушение комендантского часа, который ввели из-за пандемии коронавируса. Об этом 12 января сообщает местное издание La Tribune.

Во всей провинции Квебек с 9 января с 20.00 до 5.00 люди могут выходить на улицы только в экстренных случаях или чтобы погулять с собакой возле дома. В день введения этого правила полиция и заметила прогуливающуюся в неурочное время парочку. Женщина вела мужчину на поводке и заявила, что «выгуливает собаку». Полицейские заявили, что пара «отказывалась от сотрудничества». В итоге супругов оштрафовали на 1546 канадских долларов — 1211 долларов США (около 89 тыс. рублей).

Всего за выходные полиция в Квебеке выписала 750 штрафов за нарушение комендантского часа. Жесткие меры пришлось вводить после того, как в конце декабря заболеваемость коронавирусом выросла почти в два раза — с четырех до восьми тысяч новых случаев в сутки.

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Комментарии (5)

261182581
Дебилы!
265027681
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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
hal9000
В Канаде каЖись всегда такие жесткие меры..только там раньше с 10 вечера уже толком не выйти погулять и все закрывалось...там все время так живут..местным это нравится их все устраивает...это приезжие гастеры скорее всего из украины или из россии...из украины в канаде ваще зашкаливает гастарбайтеров ..
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