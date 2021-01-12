Стало известно, где и когда пройдет прощание с легендарным детским хирургом Али Баировым, который умер от коронавируса в Петербурге

Али Баиров, один из основоположников детской хирургии, скончался от коронавирусной инфекции 9 января на 76-м году жизни. Медик тяжело болел около двух недель. Буквально до последних дней перед болезнью он продолжал работать в детской городской больнице №2 святой Марии Магдалины, которой отдал всю жизнь. Баиров был первым, кто разработал принципы хирургии поджелудочной железы у детей, которые используются в мировой медицинской практике до сих пор. К нему обращались с самыми тяжелыми и необычными случаями, и почти каждую проведенную им операцию можно считать уникальной. Так, некоторое время назад в ДГБ №2 поступил мальчик с очень редкой формой непроходимости кишечника. Обычно такой порок проявляется в младенчестве, и в этот период его легко устранить. Но только в подростковом возрасте у ребенка диагностировали незавершенный поворот кишечника. Операцию по устранению непроходимости надо было завершить так, чтобы убрать этот порок развития у сформировавшегося юноши. Благодаря мастерству Али Баирова ребенок благополучно выздоровел, а случай вошел в золотой фонд медицинской практики.

«Али Гиреевич Баиров был надежным другом, товарищем и коллегой, который в любую минуту готов был поддержать, - говорит Автандил Микава. - От него всегда исходила уверенность, которую он вселял в своих коллег. Он находил верные решения, и при этом был очень позитивным человеком. Медицина города потеряла одного из самых своих исключительных представителей».



Али Баиров принадлежал к известной в Петербурге и за его пределами медицинской династии. Его отец, Гирей Баиров, был основоположником системы детской хирургии в Советском Союзе, по созданным им учебникам до сих пор учатся будущие врачи. Мать, Вера Баирова, много лет возглавляла первое в Ленинграде отделение анестезиологии и реанимации Детской городской больницы №19 имени К.А.Раухфуса, развив немало направлений медпомощи, в том числе выхаживание больных после сложных операций, хирургию пороков детского возраста и различные виды наркозов. У обоих родителей Али Баирова много учеников в Средней Азии, на Кавказе и в Прибалтике. Сам Али Баиров тоже обучил немало талантливых детских хирургов и ортопедов: в последние годы известный хирург начал активно заниматься остеопатией. Две из трех дочерей Али Баирова продолжили династию и в настоящее время работают в области детской хирургии.

