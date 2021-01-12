Миллиардер Алексей Мордашов отправил своего сына в армию после провала в учёбе

Российский миллиардер Алексей Мордашов отправил своего сына Никиту служить в армию. Об этом 12 января пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с отпрыском бизнесмена. Долг Родине Никита будет отдавать, поскольку не хотел учиться.

Представитель Мордашова-старшего отказался комментировать частную жизнь членов его семьи. Как пишет Forbes, летом Никиту Мордашова отчислили из ВШЭ. Он учился на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Международные отношения». Его зачислили летом 2019 года, он учился на платной основе. Согласно данным сайта образовательной программы, Мордашов по итогам года обучения имел один из самых низких рейтингов (2,6, максимальный — 10).