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Миллиардер Алексей Мордашов отправил своего сына в армию после провала в учёбе

Российский миллиардер Алексей Мордашов отправил своего сына Никиту служить в армию. Об этом 12 января пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с отпрыском бизнесмена. Долг Родине Никита будет отдавать, поскольку не хотел учиться.

Представитель Мордашова-старшего отказался комментировать частную жизнь членов его семьи. Как пишет Forbes, летом Никиту Мордашова отчислили из ВШЭ. Он учился на факультете мировой экономики и мировой политики по программе бакалавриата «Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета «Международные отношения». Его зачислили летом 2019 года, он учился на платной основе. Согласно данным сайта образовательной программы, Мордашов по итогам года обучения имел один из самых низких рейтингов (2,6, максимальный — 10).

В феврале 2019 года стало известно, что Алексей Мордашов готовится передать Никите и его брату Кириллу 65% акций золотодобывающей компании Nordgold, чтобы обеспечить преемственность бизнеса. Замысел был воплощён в жизнь спустя полгода. Теперь братья владеют 65% через ООО «КН-Холдинг» (в нем у каждого из братьев по 50%). У Мордашова-старшего осталось 35% Nordgold. Есть у Мордашовых-младших и доля в туроператоре TUI AG. Общая стоимость их активов оценивалась в 2019 году в $3,5 млрд, сейчас Forbes дает оценку в $2,19 млрд у каждого из братьев.

Алексей Мордашов вместе с семьёй занимают четвёртую строчку в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала. В 2020-м их состояние оценивалось в $16,8 млрд.

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Комментарии (13)

i777aml
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Mikle776
как то не очень понятно, почему отец отправил сына служить... в том смысле, что по закону в общем то обязан... если идет намек, что отец мог сына отмазать, то у сына по идее денег и так не мало, мог и сам отмазаться ). Разве что отец разозлился и дал денег военкому )))
265027681
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

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Заранее большое человеческое спасибо.....
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