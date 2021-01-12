Полицейский застрелил в Москве мужчину, который бросался с ножом на сотрудников скорой помощи

Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте ведомства 12 января.



По версии следствия, во вторник сотрудники полиции прибыли в квартиру в Гурьевском проезде. Вызов поступил от сотрудников скорой помощи. Они сообщили о мужчине, который агрессивно себя вёл, не реагировал на предупреждения, угрожая медикам и соседям. Вооружившись ножом, он, высказывая угрозы убийством, напал на полицейских.

