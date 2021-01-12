FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
74.27р90.32р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Полицейский застрелил в Москве мужчину, который бросался с ножом на сотрудников скорой помощи

Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте ведомства 12 января.

По версии следствия, во вторник сотрудники полиции прибыли в квартиру в Гурьевском проезде. Вызов поступил от сотрудников скорой помощи. Они сообщили о мужчине, который агрессивно себя вёл, не реагировал на предупреждения, угрожая медикам и соседям. Вооружившись ножом, он, высказывая угрозы убийством, напал на полицейских.

Сперва сотрудники МВД произвели предупредительный выстрел, второй был сделан в сторону агрессора. От полученных ран нападавший скончался. Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно. Расследование по уголовному делу продолжается.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

VadD
Бастрыкин: Комментарии в соцсетях не должны оставаться без внимания следственных органов
265027321
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний